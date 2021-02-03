Что нужно учитывать, выбирая процессор в 2021 году

К выбору марки, технических характеристик и других параметров нужно подходить внимательно, учитывая множество нюансов, которые мы рассмотрим далее.
В таких условиях вы сможете подобрать для себя процессоры, которые лучше всего подойдут для выполнения конкретных задач, но при этом будут доступны по цене.
В первую очередь во время выбора комплектующих следует заострить внимание на производителе. Сегодня купить процессор можно от двух лидеров рынка — это Intel и AMD. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а поклонники и противники этих марок до сих пор активно спорят, какой производитель лучше.
Следует отметить, что длительное время на рынке лидировал Intel, так как этому производителю удалось раньше реализовать в своих процессорах современные решения и создать высокопроизводительные комплектующие. С выходом серии Ryzen от AMD ситуация стабилизировалась, поэтому сейчас существенной разницы между устройствами этих марок нет.
AMD или Intel: в чем их различия
Сегодня процессоры выбирают, ориентируясь больше на конкретные характеристики, нежели на бренд. Однако для полноты картины следует выделить немногочисленные, но ключевые различия между устройствами:
- Решения от Intel — это универсальный вариант, так как комплектующие обеспечивают высокую производительность и мощность работы всей системы. Они тихо работают, но при этом им практически не свойственен перегрев даже под значительными нагрузками.
- Решения от AMD — это процессоры, которые заточены под индивидуальные потребности пользователей. Можно подобрать как дорогой и высокопроизводительный CPU, например, Ryzen 9 последнего поколения, так и более дешевый. Решения от AMD, как правило, дешевле аналогичных у Intel.
У обоих брендов частоты работы всех ядер можно увеличить путем разгона до высоких значений, при этом не в ущерб надежности самих комплектующих.Подбор процессора по разъему на материнской плате
Выбирая проц, обратите особое внимание на его socket (сокет) — разъем, который должен быть совместим с таковым на системной плате. Соблюдать это требование нужно обязательно, в противном случае вы не сможете установить комплектующие в компьютер.
Актуальные сегодня сокеты для CPU AMD:
- AM3+ и AM4 — оптимальны для офисных, домашних и игровых конфигураций средней мощности.
- TR4 или sTRX4 — разъемы, которые лучше всего подходят для сверхмощных процессоров, используемых в профессиональной деятельности. Популярные советы Intel:- LGA 1151 — универсальный вариант для практически любых CPU и компьютеров средней мощности. Обратите внимание, что для процессоров Coffee Lake нужна плата с чипсетом 300-й серии.
- LGA 2066 — используется для Core i5, i7 и i9, так как полностью раскрывает их возможности. Сокет имеет поддержку решений с архитектурой Kaby Lake-X и Skylake-X.
Количество ядер и их тактовая частота
В современных CPU может быть от 2 до 32 ядер. При этом устройства могут поддерживать многопоточность, позволяющую рационально разделять нагрузку между ними, чтобы компьютер работал быстро и без задержек. Однако это только в теории, а на практике все немного сложнее. Во многом производительность CPU зависит от используемой архитектуры, тактовой частоты и того факта, что игра или приложение должны поддерживать работу с несколькими потоками.
Выбирать процессор будет легче, если ориентироваться на следующие рекомендации:
- 2
ядра и тактовая частота до 3 ГГц — для несложных задач, работы с
текстовыми документами, таблицами, просмотра видео и так далее.
- 4-6 ядер и частота 3-4 ГГц — для ресурсоемких задач и многих современных игр. Если процессор поддерживает многопоточность, его мощности будет достаточно для работы с графикой на профессиональном уровне.
- От 8 ядер и частота более 4 ГГц — для наиболее мощных и производительных игровых конфигураций, а также узкоспециализированных задач, предполагающих обработку изображений, видео и аудио.
Что важно учитывать, выбирая процессор
Подбирая модель CPU для своего компьютера, вам следует учитывать несколько нюансов:- Мощность и производительность других комплектующих должна соответствовать возможностям процессора. В частности, если вы покупаете производительный процессор для игр, но ваша видеокарта достаточно бюджетная, она будет ограничивать CPU, и наоборот.
- Высокопроизводительные процессоры нуждаются в хорошем охлаждении и достаточном напряжении для работы. Это значит, что вам может потребоваться новый мощный вентилятор или блок питания хотя бы на 600 Вт.
По сути, в 2021 году процессор с 6-8 ядрами, поддержкой многопоточности и тактовой частотой от 3,6 ГГц способен справиться с любыми, даже наиболее требовательными программами и всеми современными играми. Но только учитывая, что остальные комплектующие соответствуют возможностям CPU. Выбирать более производительные варианты следует только профессионалам, которые подбирают устройство для узкоспециализированных задач.