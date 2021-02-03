Что нужно учитывать, выбирая процессор в 2021 году

3 февраля 2021, 23:11

К выбору марки, технических характеристик и других параметров нужно подходить внимательно, учитывая множество нюансов, которые мы рассмотрим далее.

В таких условиях вы сможете подобрать для себя процессоры, которые лучше всего подойдут для выполнения конкретных задач, но при этом будут доступны по цене.

В первую очередь во время выбора комплектующих следует заострить внимание на производителе. Сегодня купить процессор можно от двух лидеров рынка — это Intel и AMD. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а поклонники и противники этих марок до сих пор активно спорят, какой производитель лучше.

Следует отметить, что длительное время на рынке лидировал Intel, так как этому производителю удалось раньше реализовать в своих процессорах современные решения и создать высокопроизводительные комплектующие. С выходом серии Ryzen от AMD ситуация стабилизировалась, поэтому сейчас существенной разницы между устройствами этих марок нет.

Сегодня процессоры выбирают, ориентируясь больше на конкретные характеристики, нежели на бренд. Однако для полноты картины следует выделить немногочисленные, но ключевые различия между устройствами:

Решения от Intel — это универсальный вариант, так как комплектующие обеспечивают высокую производительность и мощность работы всей системы. Они тихо работают, но при этом им практически не свойственен перегрев даже под значительными нагрузками.

Решения от AMD — это процессоры, которые заточены под индивидуальные потребности пользователей. Можно подобрать как дорогой и высокопроизводительный CPU, например, Ryzen 9 последнего поколения, так и более дешевый. Решения от AMD, как правило, дешевле аналогичных у Intel.

У обоих брендов частоты работы всех ядер можно увеличить путем разгона до высоких значений, при этом не в ущерб надежности самих комплектующих.

Выбирая проц, обратите особое внимание на его socket (сокет) — разъем, который должен быть совместим с таковым на системной плате. Соблюдать это требование нужно обязательно, в противном случае вы не сможете установить комплектующие в компьютер.

Актуальные сегодня сокеты для CPU AMD:

- AM3+ и AM4 — оптимальны для офисных, домашних и игровых конфигураций средней мощности.

- TR4 или sTRX4 — разъемы, которые лучше всего подходят для сверхмощных процессоров, используемых в профессиональной деятельности. Популярные советы Intel:- LGA 1151 — универсальный вариант для практически любых CPU и компьютеров средней мощности. Обратите внимание, что для процессоров Coffee Lake нужна плата с чипсетом 300-й серии.

- LGA 2066 — используется для Core i5, i7 и i9, так как полностью раскрывает их возможности. Сокет имеет поддержку решений с архитектурой Kaby Lake-X и Skylake-X.

Количество ядер и их тактовая частота

В современных CPU может быть от 2 до 32 ядер. При этом устройства могут поддерживать многопоточность, позволяющую рационально разделять нагрузку между ними, чтобы компьютер работал быстро и без задержек. Однако это только в теории, а на практике все немного сложнее. Во многом производительность CPU зависит от используемой архитектуры, тактовой частоты и того факта, что игра или приложение должны поддерживать работу с несколькими потоками.

Выбирать процессор будет легче, если ориентироваться на следующие рекомендации:

- 2 ядра и тактовая частота до 3 ГГц — для несложных задач, работы с текстовыми документами, таблицами, просмотра видео и так далее.

- 4-6 ядер и частота 3-4 ГГц — для ресурсоемких задач и многих современных игр. Если процессор поддерживает многопоточность, его мощности будет достаточно для работы с графикой на профессиональном уровне.

- От 8 ядер и частота более 4 ГГц — для наиболее мощных и производительных игровых конфигураций, а также узкоспециализированных задач, предполагающих обработку изображений, видео и аудио.

Что важно учитывать, выбирая процессор

Подбирая модель CPU для своего компьютера, вам следует учитывать несколько нюансов:

- Мощность и производительность других комплектующих должна соответствовать возможностям процессора. В частности, если вы покупаете производительный процессор для игр, но ваша видеокарта достаточно бюджетная, она будет ограничивать CPU, и наоборот.- Высокопроизводительные процессоры нуждаются в хорошем охлаждении и достаточном напряжении для работы. Это значит, что вам может потребоваться новый мощный вентилятор или блок питания хотя бы на 600 Вт.

По сути, в 2021 году процессор с 6-8 ядрами, поддержкой многопоточности и тактовой частотой от 3,6 ГГц способен справиться с любыми, даже наиболее требовательными программами и всеми современными играми. Но только учитывая, что остальные комплектующие соответствуют возможностям CPU. Выбирать более производительные варианты следует только профессионалам, которые подбирают устройство для узкоспециализированных задач.