Обзор и отзыв о Cityhost.ua, хостинг-провайдере и регистраторе доменов

18 февраля 2021, 12:43

Хостинг – услуга по размещению сайта в сети. Именно хостинг-провайдер отвечает за бесперебойную работу вашего интернет-проекта. В независимости от того, блог у вас или большой интернет-магазин, вам важно выбрать надежного провайдера для его размещения. Кроме надежности, конечно, важно и удобство использования сервиса. В этой статье, я расскажу о своем опыте взаимодействия с Cityhost.ua, украинским хостинг-провайдером и регистратором доменных имен. А также посвящу вас в вопрос выбора подрядчика и расскажу, почему выбор пал именно на эту компанию.

Я создал свой небольшой блог и начал выбирать провайдера для его размещения. Первое, что я сделал – узнал отзывы от своих знакомых и друзей, которые уже сталкивались с вопросом выбора провайдера хостинга. Мне дали несколько рекомендаций, и я пошел дальше – начал искать в сети и читать отзывы о Cityhost и других провайдерах этой услуги. Нашел несколько популярных отзовиков, как например, этот: https://ru.hostings.info. Это популярный портал для сравнения хостинг-провайдеров Украины и других стран. Удобно, что можно выбрать несколько компаний и провести сравнительный анализ по ряду показателей. Кроме этого, на портале размещены реальные мнения людей, отзывы пользователей, которые уже столкнулись с работой компании. Cityhost отзывы о котором размещены на этом портале показал хорошие результаты как в сравнении с другими, так и по самим рекомендациям пользователей. Было несколько негативных мнений, но положительные преобладали. Можно, конечно, усомниться в их реальности, но на сайте указанно, что каждое мнение проходит модерацию и определенную проверку. Я поверил.

Перейдя на сайт провайдера, я начал ознакамливаться с тарифами, которые они предлагают и их стоимостью. Скажу сразу, что ценовая политика Cityhost несколько отличается от подобных провайдеров, в меньшую сторону. При этом компания декларирует хорошую стабильность работы, круглосуточную поддержку и собственную панель управления с обширным функционалом. Кстати, в отзывах о Cityhost люди часто упоминали именно их панель управления, которая позволяла удобно работать сайтом.

Я зарегистрировал аккаунт и начал с тестового периода, который предоставляется бесплатно на срок 10 дней. Буквально через несколько минут, я получил доступ к своему аккаунту и пошел ознакамливаться с панелью. Стоит отметить, что ранее, я никогда не сталкивался с подобными сервисами, поэтому особенно справить мне было не с чем, но панель была понятной и я сразу разобрался, что нужно делать и как загрузить сайт. На тестовый период мне предоставили пробный домен. Пакет хостинга, который я выбрал предполагал бесплатную регистрацию имени, в случае оплаты на год. Что стало для меня приятным сюрпризом.

Как я упоминал выше, ранее я не работал с хостингами и понятное дело, что в процессе пользования услугой у меня возник ряд вопросов. Изначально, я пошел искать ответы в разделе "поддержка" на сайте провайдера. Отмечу, что информация там структурированная, подана легко и понятно. Моей целью было не только получить ответы на интересующие вопросы, а и протестировать службу поддержки в работе. Свой вопрос я задал в онлайн чате на сайте провайдера. Ответ был предоставлен быстро. Сотрудник технической поддержки Cityhost не просто ответил, а и дал ссылку на источник информации с пошаговыми действиями для решения моего вопроса.

Когда я уже ознакомился с отзывами о Cityhost, выбрал тариф и даже прошел тестовый период, я решился оплатить услугу и начать работу. Мне было важно, что после перехода из тестового периода в платный не пришлось заново загружать сайт и делать дополнительные манипуляции. Вообще ничего делать не пришлось, кроме регистрации домена и его подключения к сайту. С этим я правился быстро и запустил свой первый полноценный сайт. На момент написания этого обзора, мой сайт размещается в Cityhost уже более 3-х месяцев. Судя по отчетам из различных метрик, проблем с его доступностью не было. Это радует, ведь бесперебойная работа важна не только для поисковых систем, а и для реальных пользователей.

Выбирая хостинг-провайдера вполне можно полагаться на отзывы знакомых и незнакомых пользователей сети. Мой пример – тому подтверждение. При этом, важно не просто слепо доверять информации с отзовиков, а и проверить работу самостоятельно. Проверить поддержку, панель управления и выбрать оптимальный вариант для себя.

Хороших вам подрядчиков, большоего количества посетителей и стабильной работы ваших сайтов!