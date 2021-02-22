InVideo — весомое подтверждение того, что создать яркий, интересный, необычный, захватывающий видеоролик может каждый.
И для этого необязательно получать образование в сфере клипмейкера или видеооператора, не обязательно тратить много денег на программное обеспечение. Можно зайти на сайт InVideo, пройти регистрацию и получить в свое распоряжение огромное количество инструментов для монтажа классных видеороликов.
InVideo: как все работает
InVideo — онлайн-редактор, который помогает создавать красивые видеоролики. Вы можете обрабатывать исключительно собственный отснятый материал, использовать собственную музыку, а можете покопаться во встроенной на сайте библиотеке — среди тысяч фотографий, саундтреков и видеороликов обязательно найдете что-то интересное.
Среди самых весомых преимуществ InVideo можно отметить:
- простоту работы с программой. Разберется даже школьник. Несмотря на то, что сайт представлен на английском языке, сложностей в освоении видеоредактора у пользователей не возникает: интерфейс интуитивно понятен, везде есть подсказки и инструкции. Если знаний английского для комфортной работы на сайте вам не хватает, вы всегда можете воспользоваться помощью онлайн-переводчика;
- оперативность. В видеоредакторе вы создадите ролик за пять минут, со спецэффектами. Зачем тратить годы на обучение и дни на создание роликов, если можно зарегистрироваться на сайте InVideo и творить практически без ограничений?
- огромное количество инструментов. Дополняйте свой материал изображениями, надписями, анимированными наклейками, стикерами, различными эффектами и переходами, это сделает ваши ролики еще более динамичными и необычными. Используйте по максимуму опцию создания слоев, сочетайте фото и видеоматериалы, давайте краткие пояснения фрагментам, шутите с помощью стикеров. Есть опция авто озвучки текста.
Как начать работу с InVideo? Для начала нужно зарегистрироваться на сайте, после чего вы попадете в личный аккаунт, из которого и будете вести работу. Дальше вам нужно определиться с темой будущего видеоролика и выбрать из библиотеки на сайте подходящий шаблон — чуть позже этот шаблон вы сможете настроить. Следующий шаг — добавление медиафайлов: файлы вы можете выбрать из бесплатной медиатеки на сайте или использовать собственные наработки. Заключительный этап работы над видео — настройка шаблона: ограничивать свою фантазию на этом этапе нет необходимости — меняйте цвета, добавляйте стикеры и переходы, анимированные фрагменты и надписи.
Все, после этого вам нужно только сохранить видео или опубликовать его в социальных сетях. Если идея была удачной, а исполнение грамотным, просмотры вам обеспечены.
InVideo — кому видеоредактор будет полезен
InVideo — онлайн видео редактор, который основные свои функции предлагает на бесплатной основе. После регистрации вы получаете доступ к множеству шаблонов, инструментов, музыкальных композиций — и все это абсолютно бесплатно. Разрешение видео — 720р. плюс предоставляется облачное хранилище размером 1 Гб. В случае, если видео вы монтируете от случая к случаю — например, иногда выкладываете в Instagram ролики об отдыхе, спорте или работе, это ваш вариант. С помощью InVideo вы сможете бесплатно создать и ролик для поздравления коллеги с днем рождения или родителей с юбилеем свадьбы. Если вы предпочитаете сохранять воспоминания о своих лучших моментах в жизни не на фото, а на видео, InVideo тоже пригодится. Просто регистрируетесь на сайте и творите.
Всем хорош бесплатный аккаунт, кроме некоторых ограничений. Можно сохранить только 60 видео в месяц. Есть на сайте InVideo бизнес-аккаунт, который стоит $120 в год, то есть, всего $10 в месяц. За эти деньги вы получаете все то, что доступно в бесплатном режиме, плюс возможность экспортировать до 60 видео в месяц, отсутствие водяных знаков, 10 iStock media ежемесячно, разрешение 1080р, расширенное до 10 Гб облачное хранилище. Проверить подходит ли вам этот вариант или нет, вы можете бесплатно — тестовый период длится 14 дней, этого времени вполне хватит, чтобы оценить все достоинства и возможности сервиса.
На сайте InVideo есть еще и безлимитный тариф, который подойдет для крупных организаций, занимающихся созданием видеороликов, для маркетологов — в общем, для всех, кто создает видео "в промышленных масштабах". Вы получаете все возможности, которые доступны в бесплатном тарифе, плюс неограниченный экспорт видео, 120 iStock media ежемесячно, разрешение 1080р, расширенное облачное хранилище размером 100 Гб.
Вне зависимости от того, какой аккаунт вы решите выбрать, вы всегда сможете обратиться в центр помощи, — многочисленные видеоуроки позволят вам в кратчайшие сроки изучить основы профессии видеомонтажера. Нюансы вы освоите на практике. Кроме того, вам будет доступна поддержка в чате — никаких ботов, только живые специалисты, которые помогут быстро решить любую техническую проблему.
Решили, что InVideo — именно тот сервис, которого вам не хватало для реализации своих творческих способностей? Вступайте в сообщество пользователей этого ПО — там уже больше 10 000 предпринимателей, видеомаркетологов, таких же авторов. В группе на Facebook вы сможете задать любой вопрос, поделиться идеями, какими-то интересными наработками. Скучно не будет.