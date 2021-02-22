22 февраля 2021, 7:26

InVideo — весомое подтверждение того, что создать яркий, интересный, необычный, захватывающий видеоролик может каждый.

И для этого необязательно получать образование в сфере клипмейкера или видеооператора, не обязательно тратить много денег на программное обеспечение. Можно зайти на сайт InVideo, пройти регистрацию и получить в свое распоряжение огромное количество инструментов для монтажа классных видеороликов.



InVideo: как все работает



InVideo — онлайн-редактор, который помогает создавать красивые видеоролики. Вы можете обрабатывать исключительно собственный отснятый материал, использовать собственную музыку, а можете покопаться во встроенной на сайте библиотеке — среди тысяч фотографий, саундтреков и видеороликов обязательно найдете что-то интересное.



Среди самых весомых преимуществ InVideo можно отметить:



- простоту работы с программой. Разберется даже школьник. Несмотря на то, что сайт представлен на английском языке, сложностей в освоении видеоредактора у пользователей не возникает: интерфейс интуитивно понятен, везде есть подсказки и инструкции. Если знаний английского для комфортной работы на сайте вам не хватает, вы всегда можете воспользоваться помощью онлайн-переводчика;



- оперативность. В видеоредакторе вы создадите ролик за пять минут, со спецэффектами. Зачем тратить годы на обучение и дни на создание роликов, если можно зарегистрироваться на сайте InVideo и творить практически без ограничений?



- огромное количество инструментов. Дополняйте свой материал изображениями, надписями, анимированными наклейками, стикерами, различными эффектами и переходами, это сделает ваши ролики еще более динамичными и необычными. Используйте по максимуму опцию создания слоев, сочетайте фото и видеоматериалы, давайте краткие пояснения фрагментам, шутите с помощью стикеров. Есть опция авто озвучки текста.



Как начать работу с InVideo? Для начала нужно зарегистрироваться на сайте, после чего вы попадете в личный аккаунт, из которого и будете вести работу. Дальше вам нужно определиться с темой будущего видеоролика и выбрать из библиотеки на сайте подходящий шаблон — чуть позже этот шаблон вы сможете настроить. Следующий шаг — добавление медиафайлов: файлы вы можете выбрать из бесплатной медиатеки на сайте или использовать собственные наработки. Заключительный этап работы над видео — настройка шаблона: ограничивать свою фантазию на этом этапе нет необходимости — меняйте цвета, добавляйте стикеры и переходы, анимированные фрагменты и надписи.

Все, после этого вам нужно только сохранить видео или опубликовать его в социальных сетях. Если идея была удачной, а исполнение грамотным, просмотры вам обеспечены.



InVideo — кому видеоредактор будет полезен



InVideo — онлайн видео редактор, который основные свои функции предлагает на бесплатной основе. После регистрации вы получаете доступ к множеству шаблонов, инструментов, музыкальных композиций — и все это абсолютно бесплатно. Разрешение видео — 720р. плюс предоставляется облачное хранилище размером 1 Гб. В случае, если видео вы монтируете от случая к случаю — например, иногда выкладываете в Instagram ролики об отдыхе, спорте или работе, это ваш вариант. С помощью InVideo вы сможете бесплатно создать и ролик для поздравления коллеги с днем рождения или родителей с юбилеем свадьбы. Если вы предпочитаете сохранять воспоминания о своих лучших моментах в жизни не на фото, а на видео, InVideo тоже пригодится. Просто регистрируетесь на сайте и творите.

Всем хорош бесплатный аккаунт, кроме некоторых ограничений. Можно сохранить только 60 видео в месяц. Есть на сайте InVideo бизнес-аккаунт, который стоит $120 в год, то есть, всего $10 в месяц. За эти деньги вы получаете все то, что доступно в бесплатном режиме, плюс возможность экспортировать до 60 видео в месяц, отсутствие водяных знаков, 10 iStock media ежемесячно, разрешение 1080р, расширенное до 10 Гб облачное хранилище. Проверить подходит ли вам этот вариант или нет, вы можете бесплатно — тестовый период длится 14 дней, этого времени вполне хватит, чтобы оценить все достоинства и возможности сервиса.На сайте InVideo есть еще и безлимитный тариф, который подойдет для крупных организаций, занимающихся созданием видеороликов, для маркетологов — в общем, для всех, кто создает видео "в промышленных масштабах". Вы получаете все возможности, которые доступны в бесплатном тарифе, плюс неограниченный экспорт видео, 120 iStock media ежемесячно, разрешение 1080р, расширенное облачное хранилище размером 100 Гб.Вне зависимости от того, какой аккаунт вы решите выбрать, вы всегда сможете обратиться в центр помощи, — многочисленные видеоуроки позволят вам в кратчайшие сроки изучить основы профессии видеомонтажера. Нюансы вы освоите на практике. Кроме того, вам будет доступна поддержка в чате — никаких ботов, только живые специалисты, которые помогут быстро решить любую техническую проблему.Решили, что InVideo — именно тот сервис, которого вам не хватало для реализации своих творческих способностей? Вступайте в сообщество пользователей этого ПО — там уже больше 10 000 предпринимателей, видеомаркетологов, таких же авторов. В группе на Facebook вы сможете задать любой вопрос, поделиться идеями, какими-то интересными наработками. Скучно не будет.