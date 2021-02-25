HP купила бренд игровой периферии HyperX

25 февраля 2021, 12:45

Компания HP объявила о покупке игрового подразделения HyperX, принадлежащего Kingston Technology.

Если точнее, то речь идёт о приобретении части HyperX, занимающейся выпуском периферийных игровых устройств, включая игровые гарнитуры, клавиатуры, мышки и коврики для них, микрофоны, а также различные аксессуары для консолей.

«HyperX является лидером в производстве периферийных устройств, которому доверяют люди со всего мира. Мы очень рады приветствовать такую выдающуюся команду в нашей семье HP», — прокомментировал покупку генеральный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores).



В рамках соглашения HP заплатит $425 млн. долларов. В то же время Kingston оставит за собой право выпускать под брендом HyperX модули оперативной памяти, флеш-память, а также твердотельные накопители. Сделку планируется закрыть во втором квартале 2021 года после проверки регулирующими органами.



ПК-гейминг является одним из самых популярных видов цифровых развлечений. Согласно прогнозам, общий доход рынка персональных компьютеров к 2023 году составит $70 млрд. Аналитики также прогнозируют, что к 2024 рынок игровой периферии вырастет до $12,2 млрд.



Последние годы компания HP активно развивает свой игровой бред OMEN, выпуская под его именем игровые компьютеры, ноутбуки, мониторы и различную игровую периферию. Добавление продуктов HyperX к портфолио компании расширит её экосистему, а также привнесёт новейшие игровые наработки в развивающийся бизнес.

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