Windows 10 (2004) продолжает оставаться самой распространённой версией "десятки"

26 февраля 2021, 13:15

Платформа AdDuplex продолжает следить за уровнем распространения разных версий программной платформы Windows 10.

Для этого собираются данные 5000 приложений из магазина Microsoft Store, установленных примерно на 80 тыс. компьютеров. По состоянию на февраль Windows 10 May 2020 Update или Windows 10 (2004) продолжает оставаться самой популярной версией операционной системы.

Самой актуальной версией ОС на данный момент является Windows 10 October 2020 Update или Windows 20H2, запуск которой состоялся осенью прошлого года. За последний месяц уровень распространения этой версии платформы увеличился на 3,2 % до 20 % от общего количества компьютеров с Windows 10.



Можно отметить, что Windows 10 20H2 последние месяцы распространяется примерно в одном темпе, который уступает скорости Windows 10 (1909), выпущенной за год до этого. Любопытно, но Windows 10 (1909) продолжает оставаться востребованной и, согласно отчёту, является второй по популярности. Если Windows 10 (2004) используется на 41,8 % компьютеров, то доля Windows 10 (1909) составляет 26,8 %.





Более старые версии Windows 10 постепенно теряют свои позиции, что вполне логично. Доля Windows 10 (1903) снизилась с 6,6 % до 5,8 %, а Windows 10 (1809) и Windows 10 (1803) по итогам февраля использовались на 1,4 % и 1,7 % устройств соответственно.

(С) 3dnews