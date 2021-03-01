Планшет Prestigio SmartKids UP - детское устройство с недетской продуктивностью

1 марта 2021, 10:15

Планшет Prestigio SmartKids UP создан специально для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Красочный дизайн и широкие функциональные возможности, включая приложения для развития и обучения и инструменты родительского контроля — основные преимущества оригинального устройства от международного бренда, известного успешной линейкой продукции для образовательных потребностей.

Это детское устройство имеет вполне взрослые технические характеристики. Prestigio SmartKids UP работает на 4-ядерном процессоре Rockchip RK3226 с внутренней тактовой частотой 1,5 ГГц. Планшет оснащен внутренней памятью объемом в 16 ГБ, а емкость оперативной памяти составляет 1 ГБ. Все это позволяет легко запускать игры и сохранять интересный контент: аудиосказки, развивающие программы и мультфильмы.

Prestigio SmartKids UP разработан с заботой о нуждах ребенка. Интерактивный 10.1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280х800 в совершенстве передает яркие цвета и детали изображения и одновременно не дает глазам быстро уставать. Пользовательский интерфейс под управлением операционной системы Android 10 Go edition делает использование планшета простым и интуитивным. Благодаря удобной навигации, емкостному мультитач-экрану и высокой производительности устройства ребенок быстро найдет нужное приложение всего несколькими прикосновениями.

Prestigio SmartKids UP можно брать в путешествие, не заботясь о продолжительности работы без питания. Встроенной батареи емкостью 6000 мА хватит надолго, чтобы не прерывать обучение или игру. Планшет оборудован Wi-Fi и Bluetooth, чтобы загружать нужные файлы по сети. В комплекте поставляется кабель USB Type-C, который позволит переместить файлы с других устройств или зарядить свой.

В Prestigio SmartKids UP предусмотрена важная функция родительского контроля для защиты ребенка от пагубного влияния интернета и виртуальной реальности. Она позволяет установить фильтры контента, запретить доступ к определенным сайтам и ограничить время использования планшета.

Prestigio SmartKids UP имеет эргономичный корпус с габаритами 185 × 13 × 279 мм и весит всего 600 грамм, что позволяет удобно держать его в детских руках. Прорезиненные углы защищают устройство в случае внезапных падений и ударов. Встроенная подставка позволяет удобно просматривать видео в любых условиях без ущерба для зрения.

Продукция доступна для приобретения с февраля 2021 года. Стоимость новинки составляет 3599 гривен.