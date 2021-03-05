Twitter тестирует возможность онлайн-покупок с помощью твитов

5 марта 2021, 9:15

Стало известно о тестировании Twitter возможности использования сервиса для совершения покупок в интернете.

Как сообщает ресурс TechCrunch, сервис микроблогов тестирует новый способ отображения твитов, которые ведут пользователей по ссылкам на страницы товаров в каком-либо интернет-магазине.

Экспериментальные твиты имеют кнопку «Shop» и содержат информацию о продукте, включая его наименование, название магазина и стоимость. О тестировании рассказал консультант по социальным сетям Мэтт Наварра (Matt Navarra), который опубликовал в Twitter скриншоты тестовых карточек Twitter Card, предназначенных для ведения электронной коммерции.

Хотя такие твиты могут использоваться в качестве рекламы, Twitter подтвердил ресурсу, что они являются примером нового подхода к «органическим» твитам, ориентированным на электронную коммерцию.



Этот формат потенциально может стать частью более масштабных планов Twitter стать платформой для создателей контента. Недавно сервисом было объявлено о возможном запуске платной подписки Super Follow, которая позволит пользователям Twitter подписаться на конкретную учётную запись для получения привилегий только для подписчиков, таких как информационные бюллетени, эксклюзивный контент, значок сторонника и другие предложения и скидки. В рамках нового формата авторы, возможно, будут также размещать для своих поклонников ссылки на продукты и товары.