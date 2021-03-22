LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса

22 марта 2021, 11:15

Первоначально считалось, что LG Electronics определит судьбу своего убыточного мобильного подразделения к концу января, но на носу апрель, а никаких официальных заявлений на этот счёт до сих пор не сделано. Теперь корейские СМИ сообщают, что компания предпочтёт ликвидировать производство смартфонов, а не продавать его новым владельцам.