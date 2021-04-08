Samsung выпустит смартфон Galaxy Quantum2 с квантовой криптографией

8 апреля 2021, 12:45

В мае прошлого года компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A Quantum, особенностью которого стало наличие квантового генератора случайных чисел (QRNG) для обеспечения беспрецедентного уровня защиты данных.

И вот теперь интернет-источники обнародовали довольно подробную информацию об аппарате второго поколения с квантовой криптографией — Galaxy Quantum2.



Сообщается, что в основу устройства ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.



Уже опубликованы изображения новинки: на них можно видеть дисплей Infinity-O с перфорацией по центру в верхней области и тройную камеру.



Известно, что будет применён экран Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+. В состав тыльной камеры войдёт 64-мегапиксельный основной блок с оптической стабилизацией.

Прочее ожидаемое оснащение таково: экранный дактилоскопический сканер, аудиосистема Dolby Atmos, слот для карты microSD и аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 25-ваттной подзарядки. Упомянута защита от влаги и пыли по стандарту IP67.



Приём заказов на Galaxy Quantum2 начнётся 13 апреля, а фактические продажи — 23 числа этого месяца.

(С) 3dnews.