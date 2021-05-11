Flexxon анонсировала X-PHY SSD со встроенными средствами ИИ-защиты

11 мая 2021, 14:15

Компания Flexxon анонсировала твердотельные накопители X-PHY AI Cyber Secure SSD, оснащённые средствами интеллектуальной защиты информации.

Причём речь идёт как о защите от традиционных атак, так и от физических вторжений, нацеленных на хищение собственно устройства хранения данных.