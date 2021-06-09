Маркировка товара - современная необходимость и простое решение

9 июня 2021, 11:30

Маркировка готовой продукции является главным условием для ее хранения и продажи. В соответствии с законом Украины “О защите прав потребителей”, каждая единица товара должна иметь упаковку с нанесенной на нее маркировкой в соответствии с правилами, установленными государством. Для выполнения закона применяется специальные устройства для маркировки и расходные материалы к ним, которые можно приобрести в специализированных магазинах.Оборудование для маркировки от Риф - это всегда эффективное и экономичное решение для любого бизнеса с учетом всех его индивидуальных потребностей.

Маркировка продукции - процесс, который предусматривает нанесение отпечатанных с необходимой информацией (цифровых, буквенных, графических данных) самоклеящихся этикеток, бирок, ярлыков на поверхность товара или прикрепление их с помощью специальных держателей. Она применяется для распознавания продукции, а также информирования покупателей о ее составе, цене и характеристиках.

Согласно требованиям закона на упаковке должна размещаться следующая маркировочная информация:

полное название товара и знак регистрации торговой марки;

данные о характеристиках и особенностях товара;

наличие вредных веществ (в том числе и аллергенов), содержащихся в продукте;

полная информация о цене и условиях реализации;

условия хранения, дата изготовления и срок годности;

гарантийное обслуживание;

контакты производителя и импортера

Маркировка продукции выполняет не только информационную и идентифицирующую функцию, но также является гарантом подлинности товара и стимулом к покупке для покупателя.

Маркировочный процесс во многом зависит от типа и качества оборудования, а также расходных материалов к нему. Продажей качественного электронного оборудования для торговли занимается научно-производственное объединение “Риф”. Опираясь на свой 16-летний опыт на рынке, а также высокий профессионализм сотрудников, компания “Риф” предлагает купить необходимую технику от надежных и проверенных производителей, а также расходные материалы к ней нашего производства - Tama™.

Современный рынок предлагает широкий выбор маркировочного оборудования для разных типов продукции. Как сориентироваться на рынке и подобрать наиболее подходящий для вашего бизнеса? Давайте разберемся во всех тонкостях и типах данных приборов.

В каталогах магазинов чаще всего представлены:

1. маркировочные аппликаторы наносят уже напечатанную этикетку на товар, отделяя ее от подложки при нажатии на курок. Различают ручные и промышленные устройства.2. этикет-пистолеты - наносят на этикетку краткую информацию о товаре (артикул, цена, срок годности и пр.) на этикетку и наклеивает ее на поверхность продукции. Для приклеивания стикера необходимо провести резиновым валиком по поверхности упаковки. Различают одно-, двух- и трехстрочные этикет-пистолеты.3. игольчатые пистолеты применяются для нанесения бирок и ярлыков на одежду и другие текстильные изделия. С их помощью можно аккуратно закрепить маркировку и значительно ускорить работу персонала.4. ножницы для игольчатых пистолетов - используются для обрезки пластиковых соединителей.5. нумераторы - применяется при печати последовательной нумерации товаров. В основном, используются на швейных фабриках для идентификации раскроенных деталей текстильных изделий.6. термодатеры - наносят на поверхность товара дату производства, номер партии, срок годности и др. Печатает на разных материалах, в том числе и на фольге, полиэтилене, пластике, коже и пр.

Перед покупкой любой маркировочной техники рекомендуем учесть все условия, в которых она будет эксплуатироваться - влажность, температуру, наличие пыли, так как они могут влиять на конечный результат. В первую очередь, необходимо подобрать устройство и расходники под материал, на который будет наноситься этикетка или бирка и при этом учитывать условия, в которых товар будет храниться, транспортироваться и реализовываться.

Все, продаваемые нашей компанией, устройства протестированы в нашем сервисном центре и поставляется с официальной гарантией от производителя. Купить маркировочное оборудование, а также расходные материалы к нему нашего производства (Tama™) вы можете в каталоге интернет-магазина по доступным ценам с доставкой по всему Киеву и Украине.