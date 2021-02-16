Маркировка продукции от А до Я

16 февраля 2021, 13:39

Согласно ЗУ "О защите прав потребителей" производитель в обязательном порядке должен указывать информацию о товаре на упаковке. Это может быть сделано при помощи стикера, штрих-кода, текста, бирки, рисунка или условного обозначения. Эти сведения не являются рекламой, а сообщают потребителю данные о составе, предназначении и особенностях. Что касается продукции, которая реализуется через точки e-commerce, то они указываются в карточке товара или озвучиваются лично в телефонном режиме.

Маркирование — это нанесение информации о товаре непосредственно на тару или упаковку. Его главная задача – предоставить пользователю интересующие данные. В зависимости от особенностей продукта, это могут быть сведения непосредственно о продукции, а также о производителе, сертификатах качества, условиях хранения и эксплуатации, гарантийных обязательствах и проч.

Основными целями маркировки являются:

защита товара и обеспечение его сохранности;

создание оптимальных условий транспортировки и хранения;

знакомство с правилами использования продукта.

Непонимание принципов маркирования может стать причиной неправильного обращения с продукцией. Чтобы этого не произошло, необходимо ответственно относиться не только к разработке ярлыка (или другого идентифицирующего элемента), но и к самому процессу. Благодаря компании "Доминанта" https://domino-kiev.com.ua/ маркировка товара перестанет быть чем-то сложным или непонятным. Опытный персонал оказывает комплексную поддержку и предлагает широкий перечень услуг.

Рассмотрим механизм сотрудничества с компанией "Доминанта". Первое, что необходимо сделать, – это определить категорию продукции. Для каждой группы товаров (продукты питания, химия, текстиль, табачная продукция, строительные материалы и проч.) разработаны свои стандарты. При разработке самоклеящихся ярлыков, других этикеток, бирок или графических символов специалисты учитывают особенности продукта и требования, которые предъявляются к маркировке.

На следующем этапе определяется формат нанесения информации на упаковку товара. Для выбора наиболее оптимального решения учитываются:

- характеристики продукции (пищевая, непродуктовая группа товаров);

- особенности тары (картон, стекло, бумага, пластик, металл и проч.);

- форма и размеры емкости.

Наносимые данные должны легко считываться, быть понятными и доступными. Наиболее подходящим оборудованием для промышленной маркировки являются каплеструйные маркираторы. Они универсальны, легко встраиваются в линию производства. Хорошим решением могут стать лазерные системы печати. Для них не нужно подбирать расходные материалы. Простота и высокая надежность делают их одними из самых востребованных на рынке. Если упаковка гибкая, используют термотрансферные принтеры.

С особенностями производственного оборудования не придется разбираться, если начать сотрудничество с профессионалами. Опытные специалисты помогут определиться с необходимыми технологиями, подробно расскажут об особенностях эксплуатации и гарантийных обязательствах. При необходимости проведут обучение персонала или техническое обслуживание.