Активисты потребовали, чтобы председатель совета директоров Toshiba ушёл

Годовое собрание акционеров Toshiba должно состояться 25 июня, но уже сейчас второй по величине институциональный инвестор в капитал корпорации требует досрочной отставки председателя совета директоров и не менее трёх независимых директоров.
Считается, что руководство Toshiba вступило в сговор с японским правительством для притеснения зарубежных акционеров корпорации.
Серию публикаций на эту тему можно найти на страницах информационного ресурса Reuters. Второй по величине акционер Toshiba, фонд 3D Investment Partners, десятого июня сообщил о необходимости досрочной отставки председателя совета директоров корпорации и ещё троих членов этого органа управления, которые должны были курировать вопросы аудита, назначений и компенсаций, соответственно. По информации фонда, владеющего 7,2 % акций Toshiba, руководство корпорации вступило в сговор с японскими властями с целью ущемления интересов зарубежных акционеров.
Решить судьбу провинившихся директоров, которые, по мнению составителей жалобы, не могли не знать о факте сговора, должно экстренное собрание совета директоров, которое намечено на воскресенье. Консалтинговые компании также выступают в пользу смены председателя совета директоров Toshiba Осаму Нагаяма (Osamu Nagayama). Четыре члена совета директоров уже признались, что не вошли в новый состав номинантов, который готовился к очередному собранию акционеров.
(с) 3dnews