Colorful выпустила свой первый ноутбук — он получил восьмиядерный Core i7

9 июля 2021, 9:15

Компания Colorful представила свой первый ноутбук. Новинка, рассчитанная на геймеров и получившая название X15-AT, построена на базе восьмиядерного процессоры Intel Core i7-11800H с частотой до 4,6 ГГц и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 Гбайт видеопамяти.



Лэптоп, собранный в алюминиевом корпусе толщиной 23,9 мм и массой менее двух килограммов, оснащён 15,6-дюймовым дисплеем с частотой 144 Гц и разрешением Full HD. Производитель заявляет для дисплея 100-процентный охват цветового пространства sRGB и пиковую яркость в 300 кд/м2. Соотношение экрана к корпусу — 86 %.

Ноутбук получил 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 с возможностью увеличения до 64 Гбайт, а также NVMe-накопитель объёмом 512 Гбайт, обеспечивающий скорость передачи данных до 2400 Мбайт/с. Кроме того, производитель заявляет о наличии у X15-AT разъёма Thunderbolt 4 со скоростью передачи до 40 Гбит/с и поддержке беспроводного стандарта Wi-Fi 6.



За охлаждение компонентов внутри ноутбука отвечает система Storm Blade 3.0, состоящая из двух вентиляторов и высокоэффективного радиатора с пятью теплопроводящими трубками. Предусмотрено четыре вентиляционных отверстия. Для экстремального охлаждения пользователи могут задействовать режим Freezing Mode, который увеличивает скорость вращения вентиляторов СО до максимума.

Игровой лэптоп Colorful X15-AT оснащён RGB-клавиатурой с пятнадцатью вариантами подсветки. Сама клавиатура получила клавиши с малым ходом (1,8 мм), тактильной отдачей и большим тачпадом.

Компания оценила ноутбук в 1200 долларов. В продаже новинка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона появится уже в этом месяце. Позже лэптоп обещают выпустить и на других рынках.

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