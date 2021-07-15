Cколько стоит создать свое онлайн-казино?

15 июля 2021, 9:15

Онлайн-казино представляет собой интересный способ капиталовложения, воспользоваться которым сегодня могут все желающие предприниматели.

В то же время нужно обращать внимание на ряд факторов, от которых будут зависеть затраты, необходимые для открытия площадки в интернете. Средства расходуются сразу в нескольких направлениях, о которых стоит поговорить подробнее. Процесс открытия игорного бизнеса состоит из нескольких этапов, на которых мы и остановим наше внимание.

Необходимость получения лицензии является отправным пунктом для любого инвестора, который выбрал для себя игорный бизнес. Сегодня подобную возможность предоставляют как европейские, так и другие страны, в которых процесс ставок в интернете регулируется на государственном уровне. Стоимость лицензии может значительно варьироваться от того, какую юрисдикцию в результате выбрала компания. Легализация может обойтись бесплатно, так и стоить предпринимателю сотен тысяч долларов. Приведем несколько примеров:

- Кюрасао – лицензия на острове обойдется в 30 тысяч долларов;

- Австралия – для получения лицензии нужно иметь не меньше 200000 долларов;

- Латвия – открыть бизнес для ставок на слотах в этой стране обойдется в 500000 долларов.

Во многих странах, например, в Украине, на данный момент ведутся активные обсуждения на официальном уровне регулирования игрового бизнеса, поэтому в скором времени могут появиться новые возможности для получения легальных лицензий.

Огромное значение для успешного запуска проекта будет играть то, кто занимается разработкой непосредственно площадки для ставок. Сегодня на рынке есть несколько крупных брендов, занятых созданием сервисов для беттинга. Они могут предложить широкий перечень услуг клиентам, чтобы сделать площадку конкурентоспособной.

Платформа должна быть востребованной среди игроков. Для этого нужно предусмотреть все актуальные на сегодняшний день решения, начиная от круглосуточной поддержки и интуитивной навигации и заканчивая подключением разнообразных платежных сервисов. Цена собственной площадки обычно составляет от нескольких тысяч долларов.

На сайте parimatch.tech/ru можно ознакомиться с актуальными технологиями, которые позволяют обеспечить эффективную работу компаний в онлайн-гейминге. Компания успела заслужить высокую репутацию, чему способствует ответственное отношение к работе, постоянное внедрение новых технических решений и учет всех пожеланий клиентов.

Чтобы ставки на слотах приносили стабильный доход инвестору, последнему необходимо определиться с лучшей локацией для открытия офиса. Без собственного бэк-офиса точно не обойтись, так как у компании должен быть свой технический отдел, менеджеры и другие сотрудники, которым нужно где-то с комфортом расположиться. Офис, в котором будет работать команда проекта, будет периодически расширяться, когда штат сотрудников нужно будет увеличить.

Стоимость аренды может значительно отличаться в зависимости от ряда факторов:

- уровень оснащения офиса;

- наличие современного ремонта;

- качество коммуникаций.

На начальном уровне можно открыть офис на окраине города, чтобы сэкономить на аренде, в то время как крупные онлайн-казино обычно базируются в деловых районах, так как это повышает престиж бренда.

Изучая перечень расходов, которые предстоит предусмотреть при открытии собственного онлайн-казино, стоит обязательно учесть приобретение игорного ПО. Сегодня существуют сотни различных слотов, которые пользуются популярностью среди своей аудитории. Чем обширнее будет каталог развлечений, представленных на сайте, тем больше новых беттеров удастся привлечь.

Самостоятельная разработка слотов возможна, но в плане затрат ее сложно назвать рациональным решением. Большинство компаний, представленных на рынке, обращаются за услугами к производителям автоматов, которые могут предложить софт на любой вкус. Для оплаты размещения слотов оператору азартных игр предстоит договориться о проценте от доходов, которые генерируют автоматы поставщика. Размер процентной ставки будет зависеть от нескольких факторов:

- размещение слотов в каталоге или на главной странице;

- легальный статус автомата;

- наличие удобного интерфейса;

- новизна программных решений.

При поиске автоматов важно помнить потребности собственной целевой аудитории. Также следует провести анализ рынка, чтобы определиться с предпочтениями конкурентов. Не лишним будет уточнить возможность добавления слотов в приложение для ставок, поскольку мобильный сегмент с каждым годом становится все более популярным. Не забывайте о том, что компания нуждается в техническом оснащении, которое позволит ее сотрудникам успешно справляться с возложенными на них обязательствами.