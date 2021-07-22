Представлена специальная версия накопителя WD_Black SN750 SE

22 июля 2021, 13:15

Компания Western Digital сегодня представила новый твердотельный накопитель серии WD_Black, запуск которого приурочен к предстоящему релизу игры Battlefield 2042 от студии EA Games.

Специальная ограниченная серия накопителей WD_Black SN750 SE Battlefield 2042 обойдётся покупателям в $115 за модель на 500 Гбайт и $180 за 1-Тбайт модификацию.



Отличительной особенностью новых накопителей станет то, что в комплекте с ними будет поставляться код для загрузки Battlefield 2042 Standard Edition для ПК, который можно будет использовать не ранее 22 октября, когда игра будет запущена официально. До того, как Battlefield 2042 станет доступна, владельцы нового накопителя получат доступ к связанному с ней эксклюзивному контенту.



Что касается технических характеристик, новый SSD обеспечит скорость последовательного чтения данных до 3600 Мбайт/с. Модель на 500 Гбайт обладает скоростью записи в 2000 Мбайт/с, а для модели объёмом 1 Тбайт заявлена запись на скорости до 2830 Мбайт/с. Скорость случайного чтения и записи у новинок составляют от 340 до 525 тыс. IOPS и от 480 до 640 тыс. IOPS соответственно в зависимости от модели.



Предзаказ на новый накопитель можно оформить уже сейчас.

(С) 3dnews