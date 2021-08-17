T-Mobile признала крупную утечку данных пользователей

17 августа 2021, 13:45

Американский сотовый оператор T-Mobile в понедельник признал утечку данных, но заявил, что ещё не обнаружил, была ли скомпрометирована какая-либо частная информация абонентов.

Тем не менее, согласно сообщениям на форумах, злоумышленники получили доступ к данным около 100 миллионов абонентов одного из крупнейших сотовых операторов.



Стоит отметить, что всего услугами T-Mobile в США пользуется 104,79 миллиона человек. Таким образом, если подсчёты верны, злоумышленники получили доступ к данным почти всех абонентов. Сотовый оператор сообщил в своём блоге, что уверен, что точка входа, используемая для доступа к данным, уже закрыта. T-Mobile не сказала, какое количество учётных записей пользователей было затронуто утечкой.

Компания заявила, что в данный момент проводит расследование вместе с экспертами по цифровой криминалистике, чтобы оценить нанесённый ущерб. Акции T-Mobile упали на 2,8 процента после инцидента.

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