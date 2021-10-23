Facebook подает в суд на украинского хакера и меняет название

23 октября 2021, 13:30

Последние дни отличаются новостями о крупнейшей социальной сети Facebook. Стало известно, что она подает в суд на украинского хакера, который, по утверждениям компании, скомпилировал и продал общедоступные данные 178 миллионов пользователей на форуме. Кроме того, Facebook на ближайшей неделе должен сменить название.



Утечки личных данных



В четверг компания подала иск против Александра Солонченко, утверждая, что он нарушил "Условия использования" и "Условия использования платформы", которые запрещают ее пользователям делать что-либо незаконное с ее данными, получать данные с помощью автоматизированных средств и отправлять свои "данные платформы" в любой каталог с его согласования. Об этом пишут Vesti.ua - новости украины и мира.





Согласно жалобе Facebook, поданной в Северном округе Калифорнии, компания утверждает, что Солонченко использовал автоматизированный метод для извлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов примерно у 178 миллионов пользователей Facebook в период с 2018 по 2019 год.



Доказательства, представленные адвокатами Facebook, показывают, что Солонченко продавал просочившиеся данные из других компаний на Raid Forums, веб-сайте, где пользователи покупают и продают утекшие и украденные наборы данных. На скриншоте с сайта, предоставленного Facebook, аккаунт, который якобы принадлежит Солонченко, небрежно предложил продать скопированные данные.



"У меня также есть несколько других баз данных, списки потребителей, базы данных B2B по всему миру, базы данных телефонов, непубличные данные FB (180 миллионов для США), - написал Солонченко. - Пожалуйста, напишите мне в личку, если интересно".



В своей жалобе Facebook обратился в федеральный суд с просьбой о привлечении к суду присяжных, судебных запретах, запрещающих Солонченко использовать свои продукты или продажу любых данных, полученных от него, а также о нераскрытой сумме возмещения ущерба.



Смена названия



На днях также стало известно, что компания Facebook должна сменить свое название, которое будет отвечать концепции "метавселенной". То есть, будет представлена объединенная компания, которая занимается не только соцсетью. Напомним, что сегодня компания владеет следубщими сервисами:

Facebook,

Instagram,

WhatsApp,

workplace,

Oculus VR.

Предполагается, что основатель компании Марк Цукерберг расскажет о смене названия на ежегодной конференции Connect 28 октября. Однако новое название может быть объявлено и ранее. Пока оно держится в строгом секрете, его знают даже не все члены высшего руководства корпорации.



Отмечается, что новое название может быть связано с Horizon – новым приложением Facebook для работы в виртуальных офисах.



В самой компании пока не комментируют информацию о возможной смене названия.