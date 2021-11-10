Как защитить свое устройство при загрузке фильмов из Интернета

10 ноября 2021, 16:57

Каждый год объем цифровой информации постоянно растет. Причем, в большей степени речь идет о личных данных пользователей. Объяснить это довольно легко: люди активно пользуются компьютерами, планшетами и смартфонами. Все эти устройства осуществляют сбор информации. Например, человек может бронировать и покупать билеты на поезд или самолет, совершать оплату через Интернет-банк, общаться с друзьями, учиться, работать, искать любовь и многое другое. Все это очень важно, как для рекламодателей, так и для мошенников. Даже, скачивая фильм на компьютер или телефон, можно случайно установить на свое устройство вирусное ПО или программу-шпиона, которая будет передавать сведения о пользователе третьим лицам. Проблема с приватностью в сети становится все более и более актуальной.

Чтобы такого не случилось, целесообразно пользоваться VPN. Это позволит защитить персональные данные от третьих лиц. В подборке проверенных VPN, которые являются лучшими можно найти идеальный для себя вариант и не переживать о том, что скачивая на свой девайс фильм или сериал, в сеть уйдет персональная информация.

VPN обеспечит высокий уровень шифрования и защиты. Кроме того, пользователь получит абсолютную свободу и возможность анонимно выходить в Интернет, обходить любые файрволы, цензуру и прочие ограничения, актуальные для современной эпохи.

Правда ли, что скачивание фильмов угрожает нашей приватности?

К сожалению, да. Информация – это почти всегда деньги, а значит, личным данным будет угрожать опасность и в дальнейшем. Проблема приватности только усугубится.

Рекламщики с удвоенной силой будут желать получить историю поиска в браузере, ведь это даст им возможность извлечь максимум полезной информации, чтобы потом делать максимально нужные предложения пользователю, ориентируясь на его запросы, интересы и пр. Например, предложить услуги агентства недвижимости, если человек хочет продать, купить, снять или сдать жилье или сообщить о легендарной распродаже ковров в ближайшем торговом центре, либо известить о новинках кроватей, которые не так давно появились в мебельном магазине. Самое главное – это актуальность предложения.

Интересно, что такое положение вещей вполне законно. Однако, на подобной информации могут заработать и мошенники. Например, человек может скачать архив с фильмом или сериалом, а кроме нужного ему файла там будут и другие. Например, всевозможные расширения для браузера или какое-то «уникальное» программное обеспечение, которое на деле окажется вирусом или шпионским ПО. Установки подобных программ приведет к тому, что мошенники смогут похитить данные банковских карт и кошельков, а также логины и пароли к различным сайтам. По этой причине для киберпреступников крайне важно получить доступ к полезным для них сайтам, например, к системе бронирования билетов, либо к базам данных.

Злоумышленники способны выкладывать в сеть любые данные, которые пользователь когда-либо вносил в браузер или просто сохранял на своем устройстве. Поэтому приватность в сети, даже при скачивании фильмов очень важна. Стоит разобраться, как же можно ее обеспечить.

Как обеспечить защиту личных данных?

В качестве главного способа обеспечения защиты информации в Интернет выступает применение безопасных соединений. Когда пользователь ищет что-то или скачивает фильм, он в обязательном порядке будет обмениваться данными с сервером. И пока информация будет находиться в пути, ее обязательно надо защищать.

Первый шаг – это проверка безопасности соединения. На домашний маршрутизатор имеет смысл установить пароль, который третьему лицу будет сложно подобрать. Не стоит выбирать название своего провайдера или писать избитые варианты по типу 123456, qwerty, 0000 или admin. Злоумышленники очень быстро смогут взломать такой пароль. Если не сами, то с помощью специальной программы.

Используя домашнюю сеть Wi-Fi, стоит применять WPA – протокол. Он обеспечит высокий уровень шифрования и тогда посторонние люди не смогут воспользоваться сетью.

Не стоит скачивать фильмы и сериалы в местах, есть общественный Wi-Fi. Это вовсе небезопасно. В случае, если для входа в открытую сеть применяется простая аутентификация, подключиться к ней, конечно, очень просто. Но и стать жертвой киюберпреступника тоже. Поэтому не стоит скачивать файлы в таких местах. Также рекомендуется отказаться и от перевода средства, оплаты покупок и обмена персональными данными.

Как уже было предложено в начале статьи, стоит использовать VPN, которая будет обеспечивать защиту сети от возможных утечек и взломов. При этом будут скрыты и действия пользователя от посторонних лиц. С VPN, даже используя общественный Wi-Fi, можно не беспокоиться о потере личной информации.

Если нужно передать какие-то конфиденциальные сведения, то нужно использовать для таких целей безопасный браузер, а также сайты, использующие протоколы HTTPS, но не HTTP. Объясняется это довольно просто. HTTP-страницу легко взломать посредством шпионской программы, которая запомнит все введенные пользователем сведения, включая логин и пароль от Интернет-банка.

В свою очередь, HTTPS-сайты применяют такие протоколы, как SSL и TSL. Это позволит зашифровать соединение. То есть, будет создаваться защищенная цифровая среда, где можно безопасно осуществлять обмен данными через браузер. При этом не будет никакого риска быть «подслушанным» и «увиденным».

Также при скачивании фильма, стоит узнать о наличии необходимых сертификатов безопасности. Это также очень важно при работе в сети.

Таким образом, стоит соблюдать определенные правила при скачивании фильмов и иных файлов, а также просто при посещении Интернет-ресурсов, это позволит не потерять личные данные и находиться в полной безопасности.