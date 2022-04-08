3 в 1 - дозиметр, нитрат-тестер и измеритель жесткости воды

8 апреля 2022, 15:15

Каждому человеку, который заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, необходимо регулярно удостоверяться в хорошем качестве продуктов и воды. Особенно учитывая, что эти продукты можно купить где угодно, будь то магазин, рынок или местная лавка. Собственно, для этого и был разработан специальный прибор, известный в народе как нитратомер.

Прибор для измерения нитратов в продуктах: в чем заключается принцип работы устройства?

Данное приспособление объединило в себе сразу несколько полезных функций от разных устройств - дозиметра, измерителя жесткости воды, и, конечно же, нитрат-тестера. Такой аппарат предназначен для быстрого определения количества нитратов и радиации в свежих фруктах и овощах, а также для определения уровня жесткости воды. Программа устройства содержит целое множество наиболее популярных продуктов питания. В перечень входят фрукты и овощи, мясные и молочные продукты, грибы и прочее Содержание в продукте нитратов и нитритов устройство определяет буквально за считанные секунды, а данные измерений выводятся на монитор. Измеритель нитратов проводит анализ уровня радиационного фона сразу после включения. И это вполне можно отнести к достоинствам устройства, поскольку результат измерения пользователь получает практически моментально! Помимо цифрового значения жесткости воды, нитратомер поможет в трактовке результата и при помощи цветовой индикации. Как итог — Вы получите наглядный и простой в интерпретации результат измерения. Кроме того, измеритель радиоактивности имеет довольно компактные размеры, что позволяет использовать его не только дома, но и на улице, в магазине и т.д.

Купить дозиметры (измерители нитратов и жесткости воды) рекомендуется людям, имеющим проблемы с пищеварением. Ведь здоровье каждого человека напрямую зависит от качества воды - не стоит этим пренебрегать. Необходимость покупки данного устройства также затрагивает тех, кто проживает в городах, особенно в промышленных.

Как выбирать дозиметры для домашнего использования?

Если Вы ищете действительно качественный прибор для измерения нитратов с наименьшей погрешностью в измерениях, то, конечно же, следует опираться только на товары от известных производителей. Кроме того, прибор должен быть несложным и понятным в использовании. Важно также обращать внимание на диапазон измерений. Все модели приборов обладают различной чувствительностью. Концентрация нитратов может измеряться от 0 мг/кг, а также и от 8 мг/кг. А потому если Вы нуждаетесь в устройстве с наибольшей точностью, нужно обязательно учесть этот фактор.

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