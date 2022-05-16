16 мая 2022, 9:15

Siemens уходит из РФ

Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России.

Ранее компания приостановила новые операции и международные поставки в РФ и Беларусь.
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