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16 мая 2022, 9:15
Siemens уходит из РФ
Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России.
Ранее компания приостановила новые операции и международные поставки в РФ и Беларусь.
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