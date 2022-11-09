9 ноября 2022, 13:15

В Украине отменяют уплату НДС и ввозных пошлин на генераторы

"Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях", — Шмыгаль.


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