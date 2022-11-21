Киевстар не иссключает значительного падения собственной сети

21 ноября 2022, 15:15

Возможно, мобильная связь в Украине будет существовать в режиме точечного покрытия, то есть будут "острова" со связью и территории без связи, — президент "Киевстара".

"И это сейчас мы видим на примере Киева, когда отключают целые районы с большим количеством жителей, и через несколько часов исчезает мобильная и фиксированная связь. Но это не значит, что Киев без связи. Это соотношение работающих и неработающих сайтов такое же, как и по всей Украине — около 30%. Если говорить о наиболее уязвимых на сегодняшний день областях — это Киевская, Харьковская, Львовская, Полтавская", - заявил Александр Комаров.



При этом он сомневается, что связь может исчезнуть на долгое время по всей Украине.