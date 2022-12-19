Как выбрать стероиды опытному атлету

19 декабря 2022, 16:25

Спортсмены привыкли всячески усовершенствовать свое тело. Правильное питание и регулярные тренировки определенно дают положительные результаты. Но наступает период, когда мышцы будто замирают и перестают расти. И тогда, чтобы продолжать свой путь к физическому совершенству, атлеты решают воспользоваться стероидами.

Стероиды — это препараты, которые способны действовать на организм таким образом, чтобы запустить процесс увеличения мышечной массы.

Работа их заключается в том, что они влияют на гены в клетках организма, ускоряя производство и синтез белка. Так же как природный мужской гормон — тестостерон, только в разы быстрее. В результате этого увеличивается мышечная масса, но также в теле могут появиться и такие новые особенности как:

изменение частоты звучания голоса (он становится более грубым и хрипловатым);

развитие костей и мускулатуры в ускоренном темпе;

изменение эластичности кожи;

активный рост волос на теле.

Все эти признаки говорят о том, что организм проходит процесс маскулинизации — развития физиологически мужских признаков.

По медицинским показаниям врачи назначали их чаще всего для лечения различных опухолей, болезней сердца, астмы, а также при гормональных сбоях и воспалениях. Благоприятное влияние на метаболизм тоже являлось и до сих пор является положительной особенностью стероидов.

Раньше стероиды применяли только в медицине, но заметив их полезные свойства, решили задействовать и в сфере спорта.

Атлеты и бодибилдеры рады использовать данные средства, так как они способны дать быстрые результаты при задействовании небольших усилий.

1. Силовые показатели значительно увеличиваются, а тренировки становятся более продолжительными. Вы сможете тренироваться намного дольше, при этом чувствуя в себе силы продолжать, когда, казалось бы, уже должны устать и "выдохнуться".2. Мышцы становятся более выразительными и объемными.3. Процент жира в организме значительно снижается. Это приводит к тому, что тело становиться как после "сушки" — в разы рельефнее.4. Увеличивается количество энергии, которая приводит к эффективности тренировки.

Таким образом, прием анаболиков — быстрый путь к наслаждению отображением в зеркале.

Если вы атлет с большим опытом, то у вас огромное преимущество перед другими, так как эффект будет более ярким и показательным.

Для начала вам стоит попробовать короткий курс, который длится от двух до четырех недель, так как сначала нужно адаптироваться. Таким образом, вы не навредите себе и при этом эффективно улучшите тело.

Вы можете выбрать между инъекциями и таблетками. Специалисты рекомендуют инъекции, так как они более безопасны касательно проявления побочных эффектов, что является важным фактором на первых этапах. Таблетки же, в свою очередь, более просты в использовании и чуть быстрее проявляют свое действие. Поэтому при выборе нужно смотреть на те приоритеты и задачи, которые вы для себя определили.

Естественно в начале пути необходимо выбирать "легкие" средства. Так как ваше тело еще не чувствовало их воздействия, результаты будут, как от "сильных".

Среди инъекций самыми распространенными являются такие:

• Параболан;• Болденон;• Примоболан.

Последние 2 проявляют свое действие постепенно, колют их один раз в неделю.

Первый из списка, его еще называют Тренболона ацетат, колоть необходимо через день.

В виде таблеток популярны такие:

• Туринабол;• Метандростеналон;• Станозолол.

Они могут быть также в капсулах. Правила приема обычно находятся на упаковке.

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