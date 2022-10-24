Применение препаратов спортивной фармакологии

24 октября 2022, 14:55

Каждый человек, который занимается спортом или ведет активный образ жизни стремится иметь идеальное тело, выраженную мускулатуру и обладать физическими показателями высокого уровня. Для того, чтобы достичь вышеуказанных целей необходимо потратить достаточно много времени и сил в тренажёрном зале. Зачастую, вне зависимости от того, какие бы усилия атлет не прилагал, рано или поздно наступает момент, когда эффект от тренировок не заметен. Это происходит за счёт того, что человек тренируется на грани своих возможностей. В этом случае, на помощь приходят препараты спортивной фармакологии. Наиболее часто атлеты предпочитают купить анаболические стероиды. Большой выбор препаратов представлен на сайте https://farmstore-ua.com/.

Анаболические стероиды являются самыми популярными препаратами спортивной фармакологии, имеют синтетическое происхождение и являются производными тестостерона и дигидротестостерона. За счёт этой особенности ускоряется синтез белка и осуществляется гипертрофия мышечных волокон. Анаболические стероиды положительно влияют на организм и проникают в некоторые участки головного мозга. Именно поэтому, во время анаболического стероидного курса повышаются не только физические показатели, но и улучшается психоэмоциональное состояние спортсмена, а также возрастает половое либидо.

Анаболические стероиды обладают такими эффектами:

ускоряется рост мышечных тканей;

усиливаются силовые показатели;

повышается выносливость;

стероиды позволяют атлету быстрее восстанавливаться между тренировками и соревнованиями;

повышают аппетит;

атлет становится менее раздражительным и более стрессоустойчивым;

укрепляются кости, связки и суставы;

анаболические стероиды благоприятно влияют на общий тонус организма.

Существуют анаболические стероиды, которые применяются исключительно во время массонаборных курсов, с целью создания рельефа или повышения силовых характеристик. Однако, существует стериды, которые позволяют одновременно нарастить сухой объём мышечной массы и повысить силовые характеристики. Одним из преимуществ анаболиков является то, что препараты можно комбинировать.

Помимо большого количества преимуществ от применения анаболических стероидов, существуют и негативные моменты. Зачастую во время приема стероидов проявляются побочные реакции.

Основные правила предотвращения побочных реакций после приема анаболических стероидов:

• соблюдать рекомендованный режим дозирования;• не комбинировать препараты, которые не взаимодействуют друг с другом;• не превышать длительность стероидного курса;• при наличии высокого анаболического и андрогенного индекса, стероиды не рекомендуется применять женщинами, так как возникают признаки вирилизации;• не принимать анаболические стероиды лицам младше 25 лет;• по завершению приема стероидов необходимо проведение после курсовой терапии.

Все вышеуказанные правила позволяют минимизировать риск возникновения побочных реакций.

Препараты спортивной фармакологии включают в себя не только анаболические стероиды, а также в эту группу относятся пептиды, гормоны роста, жиросжигатели, ингибиторы ароматазы, препараты ПКТ и многое другое. В большинстве случаев, для достижения поставленной цели необходимо принимать несколько препаратов. Всю фармакологию оригинального происхождения можно купить на сайте https://farmstore-ua.com/.