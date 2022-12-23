 Дубно повністю відмовилося від газу та готове до блекауту

23 декабря 2022, 10:15

Всі котельні міста перевели на альтернативне паливо і закупили генератори, щоб постачати людям тепло навіть за відсутності світла.

Газ замінили торфобрикетами та дровами, - повідомляє Радіо ТРЕК. Ними обігрівають всі житлові багатоповерхівки – а це 60 будинків. Сировини заготовили до кінця зими.



Переведення трьох котелень на біопаливо коштувало 25 мільйонів гривень. Однак в умовах війни місто відчуло ефект. На рік вдасться економити 12 мільйонів. А усі витрати розраховують повернути за 3-4 роки.



При цьому, у Дубні від газових комунікацій відмовились не повністю. У 20-ти градусні морози запустять газові котли – це дозволить підтримати оптимальну температуру теплоносія.



