Лучшие бюджетные ноутбуки в 2023 году: выбираем базовый лэптоп

22 февраля 2023, 10:25

Современные лэптопы достигли уровня, когда составляют серьезную конкуренцию стационарным решениям. Но большинству пользователей не нужна избыточная производительность, многие даже не рассматривают ноутбук как замену полноценному ПК.





Пользователям достаточно того, что устройство справляется с повседневными сценариями, вроде браузинга, переписки в мессенджерах и просмотра мультимедиа онлайн. Рассказываем о бюджетных устройствах, обеспечивающим приятный пользовательский опыт и не требующих больших затрат.

Еще один 15-дюймовый вариант, но работающий на базе решения AMD. Это Ryzen 5 3500U с тактовой частотой 2,1 GHz, которая может быть увеличена до 3,7 GHz с помощью технологии AMD Turbo Boost. Процессор имеет четыре ядра и восемь потоков. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ — стандартный набор параметров для устройства подобного класса.

Отметим особенности Lenovo IdeaPad 3:

дисплей с антибликовым покрытием;

Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2;

порты USB Type-C, HDMI и Ethernet.

Портативный ПК оснащен интегрированной графикой AMD Radeon Vega 8 Graphics, которая обеспечивает хорошую производительность для легких игр и редактирования видео. Время автономной работы составляет до 7,5 часа — вполне приличный результат, если вам нужно, чтобы гаджет проработал полноценный рабочий день. К слову, сейчас можно купить ноутбук в магазине Алло со скидкой

Это популярный лэптоп, во многом благодаря большому экрану и достойному времени автономной работы. Гаджет поставляется с 15,6-дюймовым дисплеем, получившим разрешение Full HD, что улучшает комфорт использования в режиме многозадачности. Технология Acer ComfyView помогает уменьшить блики и напряжение глаз, что делает устройство отличным вариантом для очистных задач и учебы.

Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1135G7 с тактовой частотой 2,4 ГГц, которая может быть увеличена до 4,2 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost. Чип включает четыре ядра и восемь потоков, он может легко справляться с требовательными приложениями.

Возможно, 8 Гб оперативной памяти будет недостаточно для более ресурсоемких программ. Но работа с несколькими вкладками в браузере или запуск дополнительных окон офисного пакета не вызовет проблем. Время автономной работы в смешанном режиме составляет 8,5 часа.

Устройство для тех, кому нужны только базовые возможности. Лептоп оснащен 15,6-дюймовым дисплеем HD (1366 x 768), и управляется Этот гаджет оснащен процессором Intel Celeron N4020 с тактовой частотой 1,1 GHz, которая может быть увеличена до 2,8 GHz с помощью технологии Intel Burst.

Чип с двумя ядрами и двумя потоками не подходит для требовательных приложений или многозадачности, но такое устройство неплохо показывает себя в работе с текстом и редактировании таблиц. Гаджет поставляется с 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ, которые обеспечивают производительность начального уровня.