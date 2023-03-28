Школьница из Манчестера получила 162 балла за IQ-тест Менса

28 марта 2023, 10:15

11-летняя Анвила Патил воспитывается в академической семье: ее отец — консультант в Национальной службе здравоохранения, а мать — доктор математических наук, рассказывает издание Manchester Evening News.

Средним значением IQ во всем мире считается показатель в районе 100 баллов.*Mensa — некоммерческая организация, которая занимается созданием тестов для оценки интеллекта и умственных способностей. Она насчитывает примерно 145 000 участников. Претенденты могут вступить в организацию только после успешного прохождения тестирования от Mensa, показав результат лучше, чем у 98% мирового населения.