В Минцифре рассказали, какие новые услуги скоро появятся "Дії"

10 апреля 2023, 9:15

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

По его словам, в "Дії" должна появиться услуга "растаможки". Также будет доступна замена водительского удостоверения и отмена правомочного пользователя.Следует отметить, что правомочный пользователь – это человек, который на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством.Теперь, по словам Баника, можно будет не только назначить правомочного пользователя, но и отменить.Кроме того, услуги в "Дії" позволят водителям отказаться от пластикового водительского удостоверения."Это маленький шаг для Дії и большой для всех. Можно отказаться от пластикового (удостоверение – ред.), – сказал Баник.Он напомнил, что в 2019 году была запущена возможность иметь цифровое водительское удостоверение, если зарегистрировано в «Дії».