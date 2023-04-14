Как говорить с начальником о повышении зарплаты

14 апреля 2023, 12:45

Вы долго работаете, и обязанности давно вышли за пределы должностной инструкции. Соседу дали прибавку, а ваш оклад стоит на месте.

На сайтах с вакансиями зарплаты повыше. Возникает чувство несправедливости, желание уволиться.



Но если не хочется покидать рабочее место? И коллектив замечательный. Пора задуматься о том, как попросить о повышении зарплаты начальника. Необдуманных шагов делать нельзя. Надо подготовиться к разговору. Набраться уверенности в себе и подкрепить желание фактами.

Не бегите к боссу со словами «мне надо», «ну, пожалуйста», «вы обязаны» и т.д. Сперва найдите несколько часов для самоанализа. Оцените свои навыки, прогресс со стороны стороннего наблюдателя. Составьте статистическую таблицу личных успехов:



- как ваши проекты повысили престиж, прибыль компании;

- процент заданий, закрытых в срок;

- на сколько увеличился поток клиентов, благодаря вашей работе;

-идеи, которые усилили эффективность команды;

- неоплаченные обязанности вне должностной инструкции;

- список собственных ведущих навыков;

- рейтинг современных зарплат за аналогичную работу, знания.



Внесите данные в электронную таблицу, распечатайте файл. Красиво оформленный документ — первый этап самопрезентации.

Как нельзя просить прибавку к зарплате?



Главное правило — никаких общественных разговоров. Беседа с начальством обязана состояться с глазу на глаз. Если босс практикует приемные дни, запишитесь на встречу минимум за неделю. Успеете подготовить список и свою психику. Особенно для жесткого руководителя. Надуманный страх быть отвергнутым блокирует уверенность.



Угрожать своим увольнением запрещено. Подобный шаг равен шантажу. Нарываетесь получить расчетный бланк. Оперируйте фактами. Начальник должен обосновать сам, почему вы достойны прибавки.



Если расчет не выходит из головы, обратитесь в надежное рекрутинговое агентство. ITExpert занимается подбором персонала для диджитал компаний. Чувствуете, что достойны большего? Действуйте!