10 июля 2023, 13:45

В поезда "Укрзалізниці" вернули военнизированную охрану

Во время рейса в поезде находятся двое работников в спецформе с соответствующими знаками различия, которые контролируют порядок и патрулируют вагоны.

Военизированная охрана имеет право:

➡️осуществлять меры физического воздействия,
➡️использовать спецсредства,
➡️рассматривать дела об админправонарушениях,
➡️налагать взыскания,
➡️задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы,
➡️проводить личный досмотр и досмотр вещей.

Сейчас военизированная охрана работает в поездах (список будет расширяться):

➡️ №81 Киев - Ужгород,
➡️ №41 Днепр - Трускавец,
➡️ № 712 Киев - Краматорск.


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