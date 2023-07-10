В поезда "Укрзалізниці" вернули военнизированную охрану

Во время рейса в поезде находятся двое работников в спецформе с соответствующими знаками различия, которые контролируют порядок и патрулируют вагоны.
Военизированная охрана имеет право:
➡️осуществлять меры физического воздействия,
➡️использовать спецсредства,
➡️рассматривать дела об админправонарушениях,
➡️налагать взыскания,
➡️задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы,
➡️проводить личный досмотр и досмотр вещей.
Сейчас военизированная охрана работает в поездах (список будет расширяться):
➡️ №81 Киев - Ужгород,
➡️ №41 Днепр - Трускавец,
➡️ № 712 Киев - Краматорск.