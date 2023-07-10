В поезда "Укрзалізниці" вернули военнизированную охрану

10 июля 2023, 13:45

Во время рейса в поезде находятся двое работников в спецформе с соответствующими знаками различия, которые контролируют порядок и патрулируют вагоны.

Военизированная охрана имеет право:

➡️осуществлять меры физического воздействия,

➡️использовать спецсредства,

➡️рассматривать дела об админправонарушениях,

➡️налагать взыскания,

➡️задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы,

➡️проводить личный досмотр и досмотр вещей.



Сейчас военизированная охрана работает в поездах (список будет расширяться):

➡️ №81 Киев - Ужгород,

➡️ №41 Днепр - Трускавец,

➡️ № 712 Киев - Краматорск.