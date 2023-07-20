Оригинальный iPhone 2007 года выпуска с заводской печатью продан за $190 000

20 июля 2023, 14:45

Как сообщает CNN Business, предполагалось, что модель с 4 ГБ памяти (первый выпуск) будет стоить от 50 до 100 тысяч долларов. Однако итоговая цена превзошла все ожидания.

LCG Auctions описывал лот как «экстраординарный предмет коллекционирования в исключительном состоянии».Дело в том, что телефон был снят с производства всего через два месяца из-за «медленных продаж». Ему на смену почти сразу пришла модель с 8 ГБ памяти.Ушедший с молотка iPhone был в оригинальной упаковке и никогда не открывался. Скорее всего, он так и останется запечатанным, чтобы не упасть в цене.