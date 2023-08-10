Четверо астронавтів НАСА оглянули капсулу, в якій вони полетять на Місяць у межах проекту "Артеміда 2".
Американці Рід Вайзман, Крістіна Кох і Віктор Гловер, а також канадієць Джеремі Генсен за планом мають здійснити політ навколо супутника Землі наприкінці 2024 року.
Тим часом російська компанія Роскосмос повідомив про завершальні роботи з підготовки запуску 11 серпня космічної станції "Луна-25" на поверхню Місяця.
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