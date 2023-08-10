10 августа 2023, 11:45

Четверо астронавтів НАСА оглянули капсулу, в якій вони полетять на Місяць

Четверо астронавтів НАСА оглянули капсулу, в якій вони полетять на Місяць у межах проекту "Артеміда 2".



Американці Рід Вайзман, Крістіна Кох і Віктор Гловер, а також канадієць Джеремі Генсен за планом мають здійснити політ навколо супутника Землі наприкінці 2024 року.



Тим часом російська компанія Роскосмос повідомив про завершальні роботи з підготовки запуску 11 серпня космічної станції "Луна-25" на поверхню Місяця.

