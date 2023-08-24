Клавиатуры для ноутбуков: причины и особенности замены

24 августа 2023, 10:35

Каждый владелец ноутбука сталкивается с проблемой, когда клавиши западают или не сразу реагируют на нажатие. Все дело в различном мусоре, попадающем внутрь ноута и скапливающемся под клавиатурой. Нередки случаи, когда за рабочим столом пьют и разливают жидкость на клавиатуру. Если подобное происходит с обычным ПК, нет ничего проще - купил новую и дело с концом. Однако с ноутбуками не все так просто.

Прежде чем купить клавиатуру для ноутбука, нужно понять, что она встроенная. Не всегда удается самостоятельно, без помощи сервисного центра, заменить ее. Прежде чем начинать ремонт, нужно выяснить причину поломки. Если порвался шлейф или сбоит материнская плата, ремонту подлежит вся техника, а не одна клавиатура.

Случаются ситуации, когда есть подозрение, что достаточно заменить пару клавиш. Тогда не придется менять всю клавиатуру. Так бывает и это позволит прилично сэкономить. Для этого следует разобраться в принципе функционирования клавиш. Клавиши - это пластиковые кнопки, прикрепленные особенным способам. Специальные лифы их то зажимают, то возвращают на свое место.

Если все же клавиатура вышла из строя полностью, придется заняться подбором целого устройства ввода данных. И оно должно быть полностью совместимо с конкретной моделью ноута. Физические данные и характеристики должны полностью соответствовать. Внешнего сходства недостаточно.

Какие параметры клавиатуры должны совпадать для ее корректной работы:

высота;

ширина;

совпадение разъемов.

После покупки клавиатуры для ноутбука нужно убедиться в отсутствии видимых дефектов. Чтобы не менять клавиатуру постоянно, нужно соблюдать некоторые правила: не стучать сильно по клавишам, не класть ничего сверху, не пить рядом сладкие напитки и вообще ставить жидкости подальше. Это поможет избежать залипания клавиш.

Перед началом ремонта нужно изучить элементы клавиатуры. Чаще всего она состоит из клавиш, пленки с нанесенными путями до шлейфа, посадочных площадок от шлейфа к клавишам, шлейф (комплект контактов, которые объединяет одна широкая полоса).

Довольно часто приходится менять клавиатуру полностью, а не только клавиши. Процесс выглядит сложно только со стороны, но замену можно выполнить и самостоятельно, имея в наличии некоторые специальные инструменты. Речь идет об иголке и двух отвертках - плоской и крестовидной. Дальше отключают устройство от питания, извлекают аккумулятор, демонтируют устройство ввода, освобождают фиксаторы и извлекают устройство ввода. Затем ставят новое и проверяют его работу.