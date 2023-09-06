6 сентября 2023, 11:45

Глава Минобороны Ирана: оружейные санкции против истекут до конца месяца

Министр обороны Ирана бригадный генерал Аштиани заявил, что все западные оружейные санкции против Исламской республики «будут сняты до конца иранского месяца мехр (соответствует 22 сентября - 22 октября)».



«Иран готов расширить свои оборонные и стратегические связи со всеми независимыми государствами, особенно с мусульманскими и региональными странами», - подчеркнул он. По его словам, оборонная промышленность страны достигла уровня «зрелости и процветания».

