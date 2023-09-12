Германия предоставит Украине дополнительные €20 млн гуманитарной помощи

12 сентября 2023, 13:45

По словам главы МИД, общая сумма дополнительной немецкой помощи, которую Украина получит в этом году, составит €380 млн.



“Мы в Европе знаем: вы также защищаете здесь нашу европейскую свободу. Мы навсегда благодарны украинцам за это”, - сказала она во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.



Также стало известно, что Украина и Германия подписали декларацию о намерениях построить вокруг Чернобыльской АЭС ветровую электростанцию.