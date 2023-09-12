12 сентября 2023, 17:15

РФ потратила сотни ракет и беспилотников на уничтожение муляжей, - CNN

Среди образцов копируемой техники - гаубицы Д-20 и М777, средства ПВО и радары, но их спектр расширяется с увеличением количества типов техники.

Украина активно использует муляжи, чтобы заставить российские войска тратить впустую дроны, ракеты и снаряды.

К слову, стоящая на вооружении многих стран НАТО и ВСУ 155-миллиметровая гаубица М777 стоит до $4 млн, а ее муляж из обычных канализационных труб - $1000.
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