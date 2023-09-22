В супермаркетах Австрии появились морепродукты, напечатанные на 3D-принтере

22 сентября 2023, 12:45

Первое в мире веганское филе лосося, созданное с помощью технологии 3D-структурирования пищевых продуктов, представлено австрийским стартапом Revo Foods.

Филе имеет типичные жировые слои, характерные для натурального лосося, а в качестве основного ингредиента содержит микопротеин. Он обладает отличной пищевой ценностью и естественной мясной текстурой. 3D-филе содержит много белка и омега-3 жирных кислот.Производитель уверяет, что изготовление морепродуктов на 100% растительной основе с помощью инновационных технологий сократит чрезмерный вылов рыбы и снизит давление на морскую экосистему.А любители морепродуктов пополнят свое меню продуктами премиум-класса с высокой питательной ценностью.