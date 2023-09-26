Какой виски Glenfiddich выбрать: краткий обзор основных разновидностей

26 сентября 2023, 11:25

Glenfiddich – это линейка односолодовых виски, которые изготавливает компания William Grant & Sons, основанная в конце 80-х годов XIX века. Изначально фирма выпускала только купажированные скотчи, но в 60-х годах прошлого века приступила к производству выдержанных односолодовых образцов, которые быстро завоевали популярность далеко за пределами Шотландии. Сегодня Glenfiddich пользуется высоким спросом во многих европейских странах, а также в США, Японии, Австралии.

В этой статье мы расскажем, в чем секрет популярности алкоголя этого бренда. Также вы найдете в статье подробные описания наиболее популярных видов виски Гленфиддик. Эта информация поможет вам лучше ориентироваться в обширном ассортименте компании.

Дело в том, что все алкогольные напитки этого бренда производятся в соответствии с классической технологией создания качественного односолодового шотландского виски:

• солод или проросший ячмень высушивается с помощью дыма от горящего торфа;• спирт очищается методом двойной дистилляции;• перед разливом напиток выдерживается в деревянных бочках – новых или из-под каких-то крепких алкогольных напитков, например, хереса.

Также винокурня компании расположена там же, где и 150 лет назад. Поэтому для производства продукции, представленной в маркете алкогольных штук Маудау, по-прежнему используются местное сырье и вода из ближайших горных источников.

В их число входят скотчи с таким сроком выдержки:

12 Years Old. В коллекции Гленфиддик это один из самых молодых образцов. Напиток обладает легким фруктовым вкусом и тонким грушевым ароматом, а в послевкусии ощущаются нотки шоколада.

Rich Oak 14 Years Old. В аромате преобладают нотки специй и фруктов, а во вкусе чувствуются горький шоколад и ваниль.

15 Years Old. Этот напиток выдерживается в трех типах бочек – старых из-под бурбона, новых и снова старых из-под хереса. Это придает готовому скотчу аромат с нотками груши и абрикоса. А в насыщенном вкусе чувствуется шоколад.

18 Years Old. Настоящие ценители скотча особенно любят эту разновидность за характерные нотки торфяного дыма в аромате и длительное сладковатое послевкусие.

21 Years Old. Вкус и аромат очень многогранные, с нотками карамели, шоколада, лайма.

Excellence 26 Years Old. В отличие от предыдущих разновидностей, этот скотч содержит не 40%, а 43% спирта. В насыщенном вкусе чувствуются ваниль, сухофрукты и миндаль, а в аромате – ананас, абрикос и груша.

40 Years Old. В аромате можно различить зерна кофе, пряности, шоколад, сухофрукты, а в богатом объемном вкусе – изюм и финики. Содержание спирта – 45,8%. Лимитированная коллекция, каждая бутылка оснащена персональным номером.

Также среди коллекций бренда есть серия скотчей Age of Discovery выдержкой 19 лет, которые посвящены разным странам мира и выдержаны в бочках из-под традиционных соответствующих напитков – мадеры, бурбона, красного вина.