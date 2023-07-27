Серии виски Tullamore Dew: разнообразие вкуса

27 июля 2023, 14:15

Ирландские сорта виски ценятся во всем мире. Они мягче и нежнее шотландских, поскольку соложеный ячмень сушат в естественных условиях, а не над торфяниками. Бренд Tullamore Dew по праву занимает место в рейтинге лучших и старейших.

Как производят скотч Tullamore Dew



Компания создает односолодовые и купажированные сорта. Для базовых используется традиционный ирландский рецепт с применением ячменя и воды из природного источника. А вот в купажированных обычно смеси односолодовых и зерновых спиртов. Стоит попробовать все сорта для определения любимого, цена на виски Tullamore Dew вполне позволяет такие эксперименты.



В производстве используют традиционные ирландские рецепты и хитрости. Солод просушивают только естественным способом, а спирты дистиллируют три раза. Выдерживают в бочках из-под хереса, бурбона, рома, сидра, портвейна.



Серии напитков от бренда



Талламор стал одним из ярких примеров классического ирландского виски. В рецепт внесли минимальные изменения, связанные с развитием технологий и производственных линий. Попробовать уникальные сорта с разнообразными букетами можно в МАУДАУ.



Tullamore Dew предлагает следующие серии:



10 Year Old Single malt. Его начали дистиллировать только в 2009 году. Вызревание происходит в несколько этапов, поочередно в бочках из-под мадеры, портвейна, бурбона и хереса. Так достигается многогранный букет и крепость в 40%. Вкус напоминает о лете сочетанием абрикоса, меда и орехов.

14 Year Old Single Malt. Крепость 41,3%. Терпковатый слоеный вкус с нотами дуба и специй, а послевкусие с долгим оттенком яблок и цитрусовых.

18 Year Old Single Malt. Долгая выдержка поспособствовала плавному раскрытию вкуса, сначала солод и карамель, потом послевкусие из яблока, печенья и зефира.

Tullamore Dew. Основной классический сорт купажированного виски, используется в остальных блендах компании. Его выдерживают минимум 3 годе в барриках из-под хереса и бурбона. Сложный букет из жженого дерева, ванили и солода получил крепость 40%.

12 Year Old Special Reserve. Бленд создают из зрелых спиртов с выдержкой минимум 12 лет. Так добиваются слоев вкуса из муската, дуба и засахаренного лимона. Потом долгое ванильное послевкусие.

15 Years Old Trilogy. Десертный вариант из трех односолодовых виски тройной перегонки. Вкус получился на грани между сливочными пирожными и фруктами.

Phoenix. Состоит преимущественно из классических спиртов «pot still», крепость составляет 55%.

XO Caribbean Rum Cask Finished. Выдержанный в бочках из-под рома купаж отличается сложной гаммой из специй и тропических фруктов.

Cider Cask Finished. Также гордость компании, с вкусом сливок и десертов. Выдерживается в бочках из-под сидра.

Мастера поработали над созданием уникальных сортов, которые будет трудно повторить конкурентам. В большинстве они работают с собственными спиртами, хотя встречаются исключения.