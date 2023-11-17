Шотландский министр попал в скандал из-за планшета

17 ноября 2023, 8:15

Шотландский министр попал в скандал после того, как его сыновья посмотрели футбол в роуминге на служебном планшете на £11 000, — пишет Politico.

Министр здравоохранения Шотландии Майкл Мэтисон отдыхал с семьей в Марокко в прошлом году и после отпуска предъявил канцелярии счет за мобильный роуминг на своем служебном iPad в размере £11 000 (около 500 тыс. грн). Он утверждал, что пользовался планшетом исключительно для работы.Счет оплатил парламент, но впоследствии выяснилось, что на самом деле планшетом министра пользовались его сыновья, смотревшие футбольные матчи. Метисон вернул деньги и объяснил, что до последних дней не знал об этом.Министр предстанет перед парламентской комиссией, а оппозиция уже собирает голоса за его отставку.