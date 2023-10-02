С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.
Штраф за не включенный ближний свет в Украине составляет от 425 до 510 гривен.
2 октября 2023, 13:45
С 1 октября нужно включать фары даже днем
С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.
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