12 октября 2023, 8:45

Канада выделила новый пакет оборонной помощи для Украины

Речь идет о зимней одежде и оборудовании на сумму $25 млн.



"Сюда входят ботинки, термобелье и зимние спальные мешки. Сюда также входит военная форма для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ, которая будет производиться в Канаде", - говорится в сообщении на сайте минобороны Канады.



Министр Билл Блэр также сообщил, что со складов вооруженных сил Канады Украине передадут:



2000 дополнительных снарядов калибра 155 мм;

дымовые боеприпасы;

2260 противогазов;

277 авиационных бомб и взрывателей;

различные типы 76-мм морских боеприпасов.

