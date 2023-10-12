Канада выделила новый пакет оборонной помощи для Украины

Речь идет о зимней одежде и оборудовании на сумму $25 млн.
"Сюда входят ботинки, термобелье и зимние спальные мешки. Сюда также входит военная форма для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ, которая будет производиться в Канаде", - говорится в сообщении на сайте минобороны Канады.
Министр Билл Блэр также сообщил, что со складов вооруженных сил Канады Украине передадут:
2000 дополнительных снарядов калибра 155 мм;
дымовые боеприпасы;
2260 противогазов;
277 авиационных бомб и взрывателей;
различные типы 76-мм морских боеприпасов.
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