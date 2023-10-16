Baykar начала наземные испытания нового беспилотника

16 октября 2023, 18:45

Компания Baykar заявила, что начала наземные испытания нового ударного многоцелевого беспилотника Bayraktar TB3. БПЛА смогут взлетать и садиться на военные корабли с летной палубой.



Для этого новый летательный аппарат имеет складные крылья. У TB3 изменили форму фюзеляжа, а оптико-прицельная станция сместилась ближе к центроплану.



Если у TB2 стоял двигатель мощностью в 100 лошадиных сил, то TB3 будет летать с «движком» на 170 л.с.



Увеличились ударные возможности и количество точек для вооружения с 4 до 6. А учитывая большую полезную нагрузку для Bayraktar, TB3 должны быть интегрированы высокоточные противотанковые ракеты L-UMTAS весом 62 кг, которые используются ударными вертолетами и позволяют поражать цели на дальности до 8 км.



Также Bayraktar TB3 должен нести и миниатюрную крылатую ракету Kemankeş, вес которой составляет всего 35 кг, но дальность полета составляет 200 км.



Характеристики Bayraktar TB3

Размах крыла: 14 м (у TB2 — 12 м);

Длина: 8,35 м (у TB2 — 6,5 м);

Крейсерская скорость: 231 км/ч (у TB2 —130 км/ч);

Максимальная скорость: 296 км/ч (у TB2 — 222 км/ч);

Полезная нагрузка: 280 кг (у TB2 — 150 кг);

Продолжительность полета: 24+ часов (у TB2 — 24 часа).



Сотрудничество Украины и Baykar

В 2022 году стало известно, что владелец Baykar создал компанию в Украине, купил земельный участок и готовится к производству БПЛА.



Осенью 2023 года сообщалось, что через полтора года на территории Украины начнется производство дронов Bayraktar. В проект инвестируют около $100 млн.