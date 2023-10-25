Мягкое "зеркало", которое невозможно разбить

25 октября 2023, 17:15

Особый вид "зеркал" создали китайцы, используя их в первую очередь там, где больше всего важна безопасность. Например, в школах, больницах или общественных местах.



Безопасность конструкций, простота крепления и многообразие возможных декоративных нюансов в оформлении помещений — главные фишки альтернативных "зеркал".