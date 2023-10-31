31 октября 2023, 8:15

Nike создала робота, который чистит и ремонтирует старые кроссовки

Принцип работы Bot Initiated Longevity Lab довольно прост — нужно загрузить обувь в аппарат, чтобы он создал трехмерную цифровую модель кроссовок, а потом выбрать участок, который нужно почистить или отремонтировать. Все это занимает около 45 минут.  


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