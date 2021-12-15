Nike купила дизайнера виртуальных кроссовок RTFKT Studios

15 декабря 2021, 9:15

Американский производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Nike объявил о покупке стартапа RTFKT Studios, специализирующегося на создании виртуальных кроссовок и предметов коллекционирования.



Условия сделки не разглашаются. Президент и гендиректор Nike Джон Донахью (John Donahoe) указал в заявлении, что сделка «ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры».

Основанный в 2019 году RTFKT завоевал популярность среди энтузиастов кроссовок и Web3, начав набирать обороты на фоне бума невзаимозаменяемых токенов NFT, стартовавшего ранее в этом году.



В феврале стартап представил несколько дизайнов виртуальных кроссовок в сотрудничестве с художником Fewocious, продав более 600 пар виртуальной обуви на сумму более $3 млн.



В марте RTFKT объединил усилия с Atari для создания ограниченного выпуска виртуальных кроссовок на тему Atari. В прошлом месяце RTFKT в партнёрстве с художником Такаши Мураками (Takashi Murakami) на аукционе NFT продал 20 тыс. 3D-аватаров, которые являются частью коллекции CloneX.



«Мы собираем очень талантливую команду создателей с аутентичным и взаимосвязанным брендом, — рассказал Донахью. — Наш план состоит в том, чтобы инвестировать в бренд RTFKT, обслуживать и развивать инновационное и творческое сообщество, а также расширять цифровое присутствие и возможности Nike».



Nike, как и её конкурент Adidas, в последние месяцы инвестировала значительные суммы в Web3. В сентябре Nike построила виртуальный шоурум Nikeland внутри популярной игры Roblox. Компания также предоставила несколько товарных знаков и патентов на утверждение в Ведомство по патентам и товарным знакам США для использования в виртуальной обуви, одежде, головных уборах и т. д.

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