Больше сотни NFT из серии Bored Ape Yacht Club продали на аукционе за $24,4 млн

10 сентября 2021, 13:15

Спрос на невзаимозаменяемые токены (NFT) становится всё более высоким. С молотка аукциона Sotheby’s ушла коллекция из 101 NFT с изображениями обезьян из серии Bored Ape Yacht Club.

Лот был продан за впечатляющие $24,4 миллиона, что делает продажу одной из самых крупных за всю историю NFT.

В мае за $16,9 миллиона была продана коллекция из девяти NFT CryptoPunks, а в марте цифровой художник Beeple продал коллаж из своих работ за $69 миллионов. Хоть эти продажи и не совсем правильно сравнивать напрямую, поскольку коллекция Bored Ape Yacht Club содержала 101 предмет, а Beeple продал лишь одно изображение, они демонстрируют, что спрос на NFT не ослабевает. Покупатели охотно приобретают цифровые предметы коллекционирования, а рынок продолжает расти.



Серия NFT Bored Ape Yacht Club была выпущена в апреле. Она состоит из 10 тысяч обезьян с произвольным сочетанием ряда аксессуаров, таких как шляпы, повязки на глаза, очки, ожерелья, курительные трубки и многое другое. Покупатели обезьян становятся почётными членами клуба, который должен предоставлять различные привилегии. В данный момент это в основном доступ к эксклюзивным товарам, бонусным NFT и использованию онлайн-доски для граффити. Владельцы обезьян также получили NFT собак от Yuga Labs, создателя серии.



В данный момент самая дешёвая обезьяна продаётся за $149 тысяч. Ценность в продвижении NFT увидели аукционные дома с многовековой историей, такие как Sotheby’s и Christie’s, на которые сейчас приходится львиная доля продаж цифровых предметов коллекционирования.

(С) 3dnews.