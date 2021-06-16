Исходный код интернета выставили на аукцион в качестве NFT

16 июня 2021, 13:15

Создатель всемирной паутины, сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), продаёт часть использованного для создания интернета исходного кода в качестве NFT.

Напомним, что NFT или невзаимозаменяемый токен — это своеобразный сертификат уникальности цифрового объекта, который подтверждает право на владение теми или иными активами.

Продажа кода в качестве NFT осуществляется аукционным домом Sotheby’s, а вырученные деньги сэр Тим и его жена потратят на поддержку различных инициатив. Продаваемый код Бернерс-Ли создал в 1989 году, тем самым положив начало интернету в таком виде, в каком мы его знаем теперь. Он предложил способ объединения различных фрагментов информации, хранившихся в ранней Сети, с помощью гиперссылок, а также создал первые веб-браузер и веб-сервер. Первая веб-страница описывала идею стремления предоставить универсальный доступ к большому количеству документов.Sotheby’s продаёт с аукциона коллекцию из четырёх разных объектов как единый NFT. Он включает «исходные файлы с отметками времени» исходного кода интернета, анимированную визуализацию этого кода, записи Бернерса-Ли о процессе написания кода и цифровой плакат, созданный автором. В целом, файлы представляют собой почти 100 тысяч строк кода.Бернерс-Ли никогда не стремился зарабатывать деньги на своём творении. ЦЕРН, организация в которой он работал, отказалась от своих прав на технологию и передала её в открытый доступ в 1993 году. На данный момент продаваемый код ценен своей исторической значимостью и, конечно же, наличием у NFT цифровой подписи, подтверждающей его подлинность. Sotheby’s рекламирует лот как «единственную подписанную копию кода первого в мире веб-браузера». Ожидается, что аукцион соберёт внушительную сумму.Бернерс-Ли заявил, что его выбор пал на NFT, поскольку ему кажется правильным поставить цифровой автограф на полностью цифровом артефакте. Sotheby’s сообщил, что аукцион будет проводиться с 23 по 30 июня с начальной ставкой $1000.

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