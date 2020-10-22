Atari выпустит компактную 7,9-дюймовую игровую консоль Mini Pong Jr.

22 октября 2020, 11:15

Классическая аркада Pong для игровых автоматов от компании Atari, напоминающая 2D-аналог пинг-понга, получит новое воплощение в виде портативного игрового планшета-консоли Atari Mini Pong Jr.

Новинка была разработана в сотрудничестве с китайской компанией UNIS, специализирующейся на создании различных аркадных систем и игровых автоматов.